Демократы в Конгрессе США готовят вариант быстрого импичмента Трампу - СМИ

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее команда рассматривают возможность молниеносной процедуры импичмента, если вице-президент Майк Пенс и его кабинет откажутся предпринять беспрецедентные шаги по отстранению президента Дональда Трампа от должности менее чем через две недели.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Если Пенс и кабинет не инициируют применение 25-й поправки Конституции, чтобы отстранить от власти Трампа на основании имеющей место, как заявляют демократы, недееспособности главы государства, то обсуждается процесс, который позволил бы обойти заседания комитета и вынести статьи об импичменте прямо в зал в течение двух дней.

Демократы изучают такой вариант: предложить статьи об импичменте через привилегированную резолюцию. Это позволило бы Палате провести голосование за импичмент Трампа в течение двух дней, пропустить слушания, одобрить организационную резолюцию, расследование и перейти сразу к голосованию.

Такое вмешательство с целью смещения действующего президента потребует значительной поддержки обеих партий, чтобы добиться успеха в Сенате, чего у демократов пока нет. Но Пелоси прямо предупредила Белый дом, что Палата представителей объявит Трампу импичмент за "крамольные действия" в разжигании беспорядков у Капитолия в среду.

Пелоси и ее команда обсуждали в четверг вечером, следует ли проводить быстрое голосование по импичменту, и подавляющее большинство было настроено двигаться вперед. Демократы планируют еще одну встречу в пятницу.

Продолжение действий в сторону импичмента, конечно, не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от должности. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл может отсрочить процедуры и не проводить в своем зале процесс импичмента, учитывая, что избранный президент Джо Байден станет главой государства 20 января.

Источники сообщили, что Макконнелл не разговаривал с Трампом в течение нескольких недель - из-за того, что республиканец в середине декабря признал, что Байден стал президентом.

Со своей стороны, Байден не желает инициировать процедуру импичмента, заявили в четверг вечером люди, знакомые с этим вопросом, поскольку он предпочитает сосредоточиться на вступлении в должность менее чем через две недели. "Импичмент не поможет объединить эту страну", - сказал человек, близкий к Байдену, добавив, что "это вопрос, который должен решать Конгресс".

Как известно, 7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

При рассмотрении вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

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