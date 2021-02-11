Україна врахує рекомендації Європарламенту щодо реформ і боротьби з корупцією - МЗС

Міністерство закордонних справ привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, заявивши, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС.

"Ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, але й містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Документ зазначає, що безумовним пріоритетом Європарламенту залишається підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

У документі зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені.

У міністерстві наголосили, що надзвичайно важливим є заклик євродепутатів звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей.

Європарламент вкотре наголосив, що Україна має європейську перспективу та визнав право нашої держави відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, основних свобод, прав людини та меншин, а також забезпечення верховенства права.

"У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, Європейський парламент привітав прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, але висловив занепокоєння з приводу невдач у боротьбі з корупцією та постійним олігархічним впливом.

Напередодні голосування Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною. Детальніше читайте у повному перекладі промови Валдіса Домбровскіса від "Європейської правди".

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію у частині торгівлі товарами.