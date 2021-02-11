Украина учтет рекомендации Европарламента по реформам и борьбе с коррупцией - МИД

Министерство иностранных дел приветствует принятый Европейским парламентом доклад об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявив, что документ содержит важные сигналы для дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД.

"Этот доклад является не только комплексным отчетом со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Документ отмечает, что безусловным приоритетом Европарламента остается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ограничительные меры против физических и юридических лиц, причастных к этому нарушению международного права, будут продолжены.

В министерстве отметили, что чрезвычайно важен призыв евродепутатов освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на неподконтрольных Украины частях Донецкой и Луганской областей.

Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу и признал право нашего государства в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечение верховенства права.

"В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - отметили в МИД.

Напомним, Европейский парламент приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Накануне голосования Еврокомиссия расставила акценты относительно дальнейших отношений с Украиной. Подробнее читайте в полном переводе выступления Валдиса Домбровскиса от "Европейской правды".

Напомним, Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.