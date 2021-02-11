В Молдове отклонили кандидата в премьеры от президента Санду

Парламент Молдовы не поддержал кандидатуру Натальи Гаврилицы, предложенную Майей Санду на пост премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За правительство Гаврилицы не отдали ни одного голоса.

В то же время Партия социалистов Игоря Додона вместе с партией "Шор", Pentru Moldova и некоторыми другими депутатами объявила, что они объединяются в коалицию из 54 депутатов для голосования за другую кандидатку - Мариану Дурлештяну, предложенную ПСРМ.

Свою кандидатуру на пост премьера успел предложить и Андрей Нэстасе, лидер партии "Достоинство и правда" (DA).

Президент Молдовы Майя Санду уже пригласила парламентские фракции на новые консультации по поводу правительства.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении кандидата на должность премьер-министра, выбрав бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Напомним, после отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности.

В начале февраля в Молдове договорились, что досрочные парламентские выборы состоятся в июне.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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