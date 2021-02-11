Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС начал работу над новыми санкциями против РФ из-за Навального - СМИ

Президент Евросовета посетит Украину 2-3 марта, планируется поездка на Донбасс

В Молдове скандал из-за задержания группы журналистов российскими военными

Европарламент призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и влиянием олигархов






В Молдове отклонили кандидата в премьеры от президента Санду

Четверг, 11 февраля 2021, 16:50

Парламент Молдовы не поддержал кандидатуру Натальи Гаврилицы, предложенную Майей Санду на пост премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За правительство Гаврилицы не отдали ни одного голоса.

В то же время Партия социалистов Игоря Додона вместе с партией "Шор", Pentru Moldova и некоторыми другими депутатами объявила, что они объединяются в коалицию из 54 депутатов для голосования за другую кандидатку - Мариану Дурлештяну, предложенную ПСРМ.

Свою кандидатуру на пост премьера успел предложить и Андрей Нэстасе, лидер партии "Достоинство и правда" (DA).

Президент Молдовы Майя Санду уже пригласила парламентские фракции на новые консультации по поводу правительства.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении кандидата на должность премьер-министра, выбрав бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Напомним, после отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности.

В начале февраля в Молдове договорились, что досрочные парламентские выборы состоятся в июне.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

Читайте также: Контрнаступление Додона: удастся ли Майе Санду переформатировать политическую систему Молдовы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua