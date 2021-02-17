В Бельгии предупредили людей о российских подделках вакцин от коронавируса
Национальный кризисный центр Бельгии предостерег людей от фейковых вакцин от коронавируса, предположительно российского происхождения.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом на пресс-конференции сказала представительница команды Сабина Стродер.
"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - отметила она.
Она добавила, что все жители страны в свою очередь получат вакцину бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.
Бельгия уже длительное время ведет информационную кампанию о прививке от коронавируса, рассказывая людям о вакцинах и о том, когда и где можно будет вакцинироваться.
Ранее в Европейском офисе по противодействию мошенничеству (OLAF) предупредили правительства стран-членов о фейковых посредниках по продаже вакцины от коронавируса, которые могут пытаться контактировать с ними.