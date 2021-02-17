Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Будапеште украинский теплоход помог баржам, которые врезались в мост на Дунае

Засыпанные снегом Афины и целые районы без света: в Греции борются с последствиями циклона "Медея"

Из-за мощного извержения вулкана Этна остановили работу аэропорта Катании

Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, как просил ЕС






В Бельгии предупредили людей о российских подделках вакцин от коронавируса

Среда, 17 февраля 2021, 08:46

Национальный кризисный центр Бельгии предостерег людей от фейковых вакцин от коронавируса, предположительно российского происхождения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом на пресс-конференции сказала представительница команды Сабина Стродер.

"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - отметила она.

Она добавила, что все жители страны в свою очередь получат вакцину бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.

Бельгия уже длительное время ведет информационную кампанию о прививке от коронавируса, рассказывая людям о вакцинах и о том, когда и где можно будет вакцинироваться.

Ранее в Европейском офисе по противодействию мошенничеству (OLAF) предупредили правительства стран-членов о фейковых посредниках по продаже вакцины от коронавируса, которые могут пытаться контактировать с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус
powered by lun.ua