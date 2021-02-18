В Чехии призывают Германию ослабить строгие правила, которые привели к очередям на границах

В правительстве Чехии призвали Германию пересмотреть строгие правила въезда в страну, в результате которых на этой неделе на границе наблюдались большие очереди.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек после видеовстречи глав МИД Чехии, Германии, Австрии и Словакии.

"Я снова попросил моего коллегу Хайко Мааса пересмотреть строгие правила Германии, в частности, для людей, которые ездят на работу и водителей-перевозчиков", - сказал он.

Svolal jsem videojednání ministrů zahraničí Česka 🇨🇿, Německa 🇩🇪, Slovenska 🇸🇰 a Rakouska 🇦🇹. Znovu jsem požádal kolegu @HeikoMaas o přehodnocení striktních opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu. pic.twitter.com/Z4VJ2b4iQa — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 18, 2021

По его словам, Хайко Маас на это ответил, что ослабление ограничений будет зависеть от улучшения эпидемиологической ситуации в Чехии - что сейчас выглядит далекой перспективой.

"К сожалению, в ближайшем будущем мы не ожидаем никаких радикальных изменений", - отметил Томаш Петржичек.

Германия определила Чехию и австрийский Тироль как зоны особого риска распространения новых штаммов коронавируса и ужесточила правила въезда. Перевозчики, которые въезжают в страну из Чехии, теперь должны показать на границе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не давнее чем 48 часов назад.

Чехия в свою очередь начала контролировать въезд фур из Словакии, которые транзитом едут дальше, чтобы предотвращать скопление транспорта на германской границе.

По той же причине в начале недели наблюдались многокилометровые очереди фур на границе из Италии в Австрию.

В Еврокомиссии призвали страны не прибегать к чрезмерным ограничениям и действовать в соответствии с согласованными рекомендациями.