В Кремле надеются, что ЕС не будет связывать отношения с РФ с делом Навального

В Кремле выразили надежду, что ЕС "не будет делать глупостей" и не станет связывать перспективы отношений с Российской Федерацией с делом критика Путина Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что такой глупости, как связывание перспектив российско-европейских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет", - заявил Песков в комментарии по поводу предстоящего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он добавил, что отношения России и ЕС "абсолютно незаслуженно и неоправданно" оказались замороженными.

"Конечно, Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались и развивались в интересах как стран-членов ЕС, так и в интересах Российской Федерации. Мы готовы все делать для этого", - отметил Песков.

Напомним, накануне в ЕС заявили, что не изменили планов по поводу визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

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Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Во время визита он будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.