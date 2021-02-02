Країни Балтії попросили Раду Європи і ОБСЄ розслідувати придушення протестів в РФ

Глави МЗС балтійських країн написали листи до Ради Європи і ОБСЄ, щоб вони розслідували придушення масових протестів у Росії, під час яких вимагали звільнення Навального.

Про це оголосив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ країн Балтії в спільних листах просили Раду Європи і ОБСЄ використати відповідні механізми для розслідування застосування сили і свавільних затримань протестувальників і журналістів в Росії під час протестів 24 і 31 січня", - розповів Ринкевич у своєму Twitter.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович раніше закликала російську владу негайно звільнити всіх осіб, які були затримані на демонстраціях в підтримку Алексєя Навального.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви, під час якого говоритиме про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

За даними джерел, кілька великих держав-членів ЄС працюють над першим пакетом санкцій за порушення прав людини через арешт Навального. Санкції збалансовані географічно і можуть бути представлені в березні, але роботу можуть пришвидшити залежно від того, яка рішення російське правосуддя ухвалить щодо Навального.