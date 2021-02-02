Страны Балтии попросили Совет Европы и ОБСЕ расследовать подавление протестов в РФ

Главы МИД стран Балтии написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с просьбой расследовать подавление массовых протестов в России, во время которых требовали освобождения Алексея Навального.

Об этом объявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда".

"Министры иностранных дел стран Балтии в совместных письмах попросили Совет Европы и ОБСЕ использовать соответствующие механизмы для расследования применения силы и произвольных задержаний протестующих и журналистов в России во время протестов 24 и 31 января", - рассказал Ринкевич в своем Twitter.

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович ранее призвала российские власти немедленно освободить всех задержанных на демонстрациях в поддержку Навального.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву, во время которого будет говорить о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

По данным источников, несколько крупных государств-членов ЕС работают над первым пакетом санкций за нарушение прав человека из-за ареста Навального. Санкции сбалансированы географически и могут быть представлены в марте, но работу могут ускорить в зависимости от того, какое решение российское правосудие примет по Навальному.