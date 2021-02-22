Новий глава МЗС Литви відвідає з візитом Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого відвідає Україну з робочим візитом на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

"Міністри обговорять подальше зміцнення стратегічного партнерства України та Литви, підтримку зусиль нашої держави з відновлення суверенітету та територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам, взаємодію у рамках міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Кулеба та Ландсбергіс також приділять окрему увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі та підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні. У вівторок міністри проведуть спільну пресконференцію.

Це перший візит Ландсбергіса до України після призначення главою МЗС Литви у грудні минулого року.

Попередні 8 років литовське зовнішньополітичне відомство очолював Лінас Лінкявічюс.

Новий глава МЗС Литви є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.

Ландсбергіс ініціював перейменування вулиці у Вільнюсі, якій знаходиться посольство Росії, у вулицю Бориса Нємцова.

Влітку цього року він був серед ініціаторів санкцій Литви проти режиму Лукашенка.

Батьком Габріелюса є литовський письменник Вітаутас Ландсбергіс, а дідом - видатний політичний діяч Литви Вітаутас Ландсбергіс - її перший глава держави після проголошення незалежності від СРСР.