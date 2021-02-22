Новый глава МИД Литвы посетит с визитом Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 23-24 февраля посетит Украину с рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Министры обсудят дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы, поддержку усилий нашего государства по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам, взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Кулеба и Ландсбергис также уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Во вторник министры проведут совместную пресс-конференцию.

Это первый визит Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы в декабре прошлого года.

Предыдущие 8 лет литовское внешнеполитическое ведомство возглавлял Линас Линкявичюс.

Новый глава МИД Литвы является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, в котором входил в "Европейскую народную партию" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Ландсбергис инициировал переименование улицы в Вильнюсе, на которой находится посольство России, в улицу Бориса Немцова.

Летом этого года он был среди инициаторов санкций Литвы против режима Лукашенко.

Отцом Габриелюса является литовский писатель Витаутас Ландсбергис, а дедом - выдающийся политический деятель Литвы Витаутас Ландсбергис - ее первый глава государства после провозглашения независимости от СССР.