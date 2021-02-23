В НАТО напомнили об ожиданиях от Грузии после ареста топ-оппозиционера

Спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай прокомментировал ситуацию в Тбилиси, где во вторник утром власти арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия online".

"Мы внимательно следим за событиями в Грузии. Задержание главы главной оппозиционной партии вызывает глубокую обеспокоенность", - заявил Аппатурай.

По его словам, НАТО ожидает от Грузии как от близкого партнера и страны-аспиранта "развития евроатлантических демократических стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать".

"Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий", - добавил Аппатурай.

Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Накануне, 22 февраля, в Грузии утвердили новое правительство во главе с предыдущим министром обороны, Ираклием Гарибашвили, имеющим репутацию "ястреба". Предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за различия позиций с партией по поводу ареста Мелии.

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