Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада на терміновому засіданні 23 лютого врахувала пропозиції президента і схвалила законопроєкт №4531, який відновлює конкурси на держслужбу, як того вимагає ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За" проголосували 267 депутатів, проти виступили 38.

Тиждень тому парламент вже ухвалював закон, який мав вирішити проблему так званих "ковідних конкурсів", але його несподівано ветував Володимир Зеленський.

Президент пояснив своє вето потребою вилучити з проєкту норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Закон з урахуванням пропозицій президента відновлює проведення конкурсів для призначення на держслужбу, а також забирає в уряду право довільних звільнень топ-держслужбовців за політичними мотивами. На цих позиціях наполягав Євросоюз.

Водночас він дає уряду можливість призначати повноважних в.о. міністра без згоди парламенту та без обмеження строку їхньої діяльності у цьому статусі.

Читайте також В ЄС нагадали Україні про фіндопомогу після вето Зеленського закону про конкурси

Так звані "ковідні конкурси" Україна запровадила після початку пандемії і залишала чинними досі. Ця схема дозволяє керівникам держорганів та їхніх підрозділів довільно, в обхід усіх конкурсних процедур, призначати своїх людей на посади у держслужбі, для яких досі була обов’язковою конкурсна процедура.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Зобов'язання про відновлення конкурсів замість призначення "своїх людей" на держслужбу є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

Детальніше читайте у статті: Вето поза конкурсом: що необхідно якнайшвидше змінити у законі про держслужбу