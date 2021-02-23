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Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу з пропозиціями Зеленського

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Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу з пропозиціями Зеленського

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:32

Верховна Рада на терміновому засіданні 23 лютого врахувала пропозиції президента і схвалила законопроєкт №4531, який відновлює конкурси на держслужбу, як того вимагає ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"За" проголосували 267 депутатів, проти виступили 38.

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Тиждень тому парламент вже ухвалював закон, який мав вирішити проблему так званих "ковідних конкурсів", але його несподівано ветував Володимир Зеленський.

Президент пояснив своє вето потребою вилучити з проєкту норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Закон з урахуванням пропозицій президента відновлює проведення конкурсів для призначення на держслужбу, а також забирає в уряду право довільних звільнень топ-держслужбовців за політичними мотивами. На цих позиціях наполягав Євросоюз.

Водночас він дає уряду можливість призначати повноважних в.о. міністра без згоди парламенту та без обмеження строку їхньої діяльності у цьому статусі.

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Так звані "ковідні конкурси" Україна запровадила після початку пандемії і залишала чинними досі. Ця схема дозволяє керівникам держорганів та їхніх підрозділів довільно, в обхід усіх конкурсних процедур, призначати своїх людей на посади у держслужбі, для яких досі була обов’язковою конкурсна процедура.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Зобов'язання про відновлення конкурсів замість призначення "своїх людей" на держслужбу є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

Детальніше читайте у статті: Вето поза конкурсом: що необхідно якнайшвидше змінити у законі про держслужбу

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