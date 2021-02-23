Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу с предложениями Зеленского

Верховная рада на срочном заседании 23 февраля учла предложения президента и приняла законопроект №4531, который восстанавливает конкурсы на госслужбу, как того требует ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За проголосовали 267 депутатов, против выступили 38.

Неделю назад парламент уже принимал закон, который должен решить проблему так называемых "ковидных конкурсов", но его неожиданно ветировал Владимир Зеленский.

Президент объяснил свое вето необходимостью исключить из проекта нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Закон с учетом предложений президента возобновляет проведение конкурсов для назначения на госслужбу, а также отнимает у правительства право произвольных увольнений топ-госслужащих по политическим мотивам. На этих позициях настаивал Евросоюз.

В то же время он дает правительству возможность назначать полномочных и.о. министра без согласия парламента и без ограничения срока их деятельности в этом статусе.

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Так называемые "ковидные конкурсы" Украина ввела после начала пандемии и оставляла действующими до сих пор. Эта схема позволяет руководителям госорганов и их подразделений произвольно, в обход всех конкурсных процедур, назначать своих людей на должности в госслужбе, для которых до сих пор была обязательной конкурсная процедура.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это - центральный элемент реформы государственного управления.

Обязательства возобновить конкурсы вместо назначения "своих людей" на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.

Подробнее читайте в статье: Вето вне конкурса: что нужно как можно скорее изменить в законе о госслужбе