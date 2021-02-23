В ЕС после ареста оппозиционного лидера в Грузии призвали политиков к ответственности

В ЕС повторили призыв к политическим силам в Грузии проявить "максимальную сдержанность и ответственность" после ареста председателя партии Саакашвили "Единое национальное движение".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано в ответ на вопрос о том, как в Брюсселе оценивают последние события в Тбилиси.

"Мы внимательно следим за событиями. Похоже, с арестом господина Мелии ситуация вновь обострилась и политический кризис углубляется. В этом контексте ЕС повторяет свой призыв ко всем сторонам в Грузии проявить максимальную сдержанность и ответственность, чтобы избежать дальнейшей эскалации - в интересах страны и ее граждан", - отметил Стано.

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Он добавил, что политическая стабильность и парламентский процесс в Грузии особенно важны в то время, когда стране необходимо преодолевать последствия пандемии коронавируса.

"Также это жизненно важно для осуществления всех реформ, которые, в свою очередь, необходимы для углубления сотрудничества между ЕС и Грузией", - добавил Стано.

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

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Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие под стражу.

На арест с тревожными комментариями отреагировали ряд глав МИД и посольств.

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