В Германии мэра города обвиняют в вакцинации вне очереди, проведены обыски

Полиция провела обыск в мэрии немецкого города Галле к после сообщений о том, что городские власти сделали прививки от коронавируса раньше срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В настоящее время страна уделяет особое внимание иммунизации медицинских работников, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями.

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Федеральные приказы об остатках доз вакцины отдают приоритет людям, считающимся более уязвимыми к COVID-19.

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт, где находится Галле, обвиняют мэра Бернда Виганда в нарушении приказов по меньшей мере в 585 случаях.

Виганд категорически отверг обвинения в минувшие выходные, заявив, что вакцинация себя и других лиц с "центральными уставными функциями" в январе была правильной, поскольку в то время невозможно было связаться с первоочередными получателями.

Виганд сказал, что среди иммунизированных были 29 членов городского совета Галле и группы кризисного управления.

Скандалы с вакцинацией чиновников вне очереди возникали во многих европейских странах.

В Испании подал в отставку глава Генштаба ВС Мигель Анхель Вильйярроя после скандала с внеочередной вакцинацией.

Депутату Сейма Польши Збигнев Гиржинському приостановили членство в партии "Право и справедливость" в связи с неоднозначной вакцинацией - он получил вакцину как преподаватель университета, но не входит в категорию преподавателей-медиков. Ранее стало известно, что среди первых вакцину получили ряд знаменитостей.