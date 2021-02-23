Подозреваемый в убийстве журналистки на Мальте признал себя виновным

Винсент Мускат, который является одним из трех подозреваемых в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии на Мальте в 2017 году, признал себя виновным во время судебного заседания во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

Адвокат Муската сообщил суду, что его подзащитный регистрирует признание всех обвинений, которые ему предъявили.

Судья приняла во внимание это признание и подчеркнула серьезность обвинений, которые признавал Мускат.

Ранее мальтийские СМИ сообщали, что Мускат сотрудничает с властью по делу об убийстве, надеясь обеспечить уменьшение наказания после того, как в прошлом месяце правительство отклонило его заявлении о полном помиловании.

Братья Альфред и Джордж Деджорджо, которых также обвиняют в убийстве Каруаны Галисии, также находятся в том же зале заседаний. Они молчали в течение всего дня слушаний.

Ранее Мускат получил президентское помилование в обмен на информацию об убийстве адвоката Кармела Чиркопа в 2015 году. Министры одобрили это помилование во время совещания, которое состоялось в понедельник днем, гарантируя, что Муската не будут преследовать за его роль в этом преступлении.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере с контрабандой дизтоплива.