Brexit: Британія погодилася дати ЄС більше часу для ратифікації торгової угоди

Велика Британія погодилася на прохання Євросоюзу відкласти ратифікацію їх торговельної угоди після Brexit до 30 квітня.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЄС в лютому запропонував Британії надати додатковий час для ратифікації угоди, продовживши до 30 квітня попереднє застосування угоди, щоб гарантувати, що вона буде перекладена на всі 24 мови блоку для парламентського контролю.

У листі віцепрезиденту Європейської комісії Марошу Шефчовичу британський міністр написав: "Я можу підтвердити, що Сполучене Королівство згодне з тим, що дата припинення дії тимчасової заявки...повинна бути продовжена до 30 квітня 2021 року".

Він також сказав, що Британія очікує, що більше не буде затримок.

Останні опитування свідчать, що більшість британців незадоволені торговою угодою після Brexit, яку Борис Джонсон уклав з Євросоюзом.

Нагадаємо, угода про Brexit передбачає окремий протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії. Щоб зберегти "прозорим" кордон між двома частинами острова й уникнути загострення давнього конфлікту, митний кордон з Британією змістили у порти Північної Ірландії.

Відповідно, товари з Британії, які їдуть до будь-якої частини острова і навпаки, тепер теж повинні проходити контроль, що викликає певні проблеми з поставками і велике невдоволення серед "юніоністів" Північної Ірландії.

Водночас "прозорий" кордон вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.