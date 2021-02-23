Brexit: Британия согласилась дать ЕС больше времени для ратификации торгового соглашения

Великобритания согласилась по просьбе Евросоюза отложить ратификацию их торгового соглашения после Brexit до 30 апреля.

Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЕС в феврале предложил Британии дать дополнительное время для ратификации соглашения, продлив до 30 апреля предварительное применение соглашения, чтобы гарантировать, что оно будет переведено на все 24 языка блока для парламентского контроля.

В письме вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу британский министр написал: "Я могу подтвердить, что Соединенное Королевство согласно с тем, что дата прекращения действия временной заявки... должна быть продлена до 30 апреля 2021 года".

Он также сказал, что Великобритания ожидает, что задержек больше не будет.

Последние опросы показывают, что большинство британцев недовольны торговым соглашением после Brexit, которое Борис Джонсон заключил с Евросоюзом.

Напомним, соглашение о Brexit предусматривает отдельный протокол по Ирландии и Северной Ирландии. Чтобы сохранить "прозрачной" границу между двумя частями острова и избежать обострения давнего конфликта, таможенную границу с Британией сместили в порты Северной Ирландии.

Соответственно, товары из Британии, которые едут в любую часть острова и наоборот, теперь тоже должны проходить контроль, вызывает определенные проблемы с поставками и большое недовольство среди "юнионистов" Северной Ирландии.

В то же время "прозрачную" границу считают жизненно необходимой проирландские жители региона, не желая жесткой границы с Республикой Ирландия.