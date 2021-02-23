Сан-Марино получила партию российской вакцины от коронавируса

Республика Сан-Марино получила партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Первые дозы вакцины прибыли в Сан-Марино в небольшом грузовике, который сопровождала полиция от таможни на границе с Италией в государственную больницу, где она будет храниться в специальных холодильниках.

На данный момент Сан-Марино получила 7500 доз, ожидается, что будет еще одна партия в таком же количестве.

Сан-Марино также ожидает вакцину Pfizer и Astrazeneca, которую получает Италия.

Сообщение о том, что Сан-Марино зарегистрировало российскую вакцину, появилось только в конце прошлой недели.

Сан-Марино - анклав в Италии с населением чуть более 32 тысяч жителей. Это - одна из самых богатых стран в мире по уровню ВВП на душу населения. Страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, у нее отсутствует государственный долг.

На прошлой неделе правительство Словакии начало обсуждение вопроса о покупке и использовании российской вакцины.

Ранее сообщалось, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину начали применять Сербия и Черногория.