На Мальті висунули звинувачення ще двом підозрюваним у вбивстві журналістки

Ще двом особам висунули звинувачення у співучасті в убивстві журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

Роберта Агіуса та Джеймі Велла звинувачують у тому, що вони надали вибухівку, використану для вбивства журналістки у жовтні 2017 році, а також у тому, що вони були частиною злочинної організації.

Джордж Деджорджо, який разом з братом Альфредом ще раніше отримав звинувачення у причетності до вбивства Галісії, разом із Веллою звинуватили також у вбивстві юриста Кармела Чіркопа у 2015 році - на замовлення Адріана Агіуса, який є братом вже згаданого Роберта Агіуса.

Братів Агіусів затримали одночасно з Веллою під час рейдів 23 лютого.

Усіх чотирьох звинувачують і в незаконному володінні зброєю та вибухівкою. Адріана Агіуса, крім того, звинувачують у зберіганні героїну в більшій кількості, ніж для особистого користування. Всі четверо свою провину заперечують.

23 лютого визнав свою провину звинувачуваний Вінсент Мускат. Він також погодився розповісти, що йому відомо про загибель юриста Чіркопа, в обмін на зняття звинувачень ще у цьому вбивстві.

На думку слідства, тепер впіймані усі співучасники вбивства журналістки, заявив комісар поліції Анжело Гафа.

"З наявними доказами ми можемо стверджувати, що усі причетні, як виконавці, так і спільники, вже під арештом або їм висунуто звинувачення", - сказав він.

Нагадаємо, Дафне Каруана Галісія загинула 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля. Вона розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.