На Мальте предъявили обвинения еще двум подозреваемым в убийстве журналистки

Еще двум лицам предъявили обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

Роберта Агиуса и Джейми Велла обвиняют в том, что они предоставили взрывчатку, использованную для убийства журналистки в октябре 2017 года, а также в том, что они были частью преступной организации.

Джордж Деджорджо, который вместе с братом Альфредом еще раньше получил обвинения в причастности к убийству Галисии, вместе с Велла обвинили также в убийстве юриста Кармела Чиркопа в 2015 году - по заказу Адриана Агиуса, который является братом уже упомянутого Роберта Агиуса.

Братьев Агиусов задержали одновременно с Веллой в ходе рейдов 23 февраля.

Всех четверых обвиняют также в незаконном владении оружием и взрывчаткой. Адриана Агиуса, кроме того, обвиняют в хранении героина в большем количестве, чем для личного пользования. Все четверо свою вину отрицают.

23 февраля признал свою вину обвиняемый Винсент Мускат. Он также согласился рассказать, что ему известно о гибели юриста Чиркопа, в обмен на снятие обвинений в этом убийстве.

По мнению следствия, теперь пойманы все соучастники убийства журналистки, заявил комиссар полиции Анжело Гафа.

"С имеющимися доказательствами мы можем утверждать, что все причастные, как исполнители, так и сообщники, уже находятся под арестом или им предъявлены обвинения", - сказал он.

Напомним, Дафне Каруана Галисия погибла 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля. Она расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере с контрабандой дизтоплива.