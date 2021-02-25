Канцлер Австрии предложил "зеленые паспорта" для вакцинированных

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с идеей выдавать "зеленые паспорта" для людей, вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

"Нам нужен "зеленый паспорт" для всех, кто был вакцинирован или имеет иммунитет, потому что они только что перенесли коронавирус или получили новый (отрицательный) тест", - сказал Курц накануне двухдневного саммита ЕС, где будет обсуждаться этот вопрос.

Курц также сказал, что идея с паспортами будет применяться не только к путешествиям, но и к посещению баров, ресторанов и мероприятий.

"Нам нужна свобода передвижений в пределах Европейского Союза, независимо от того, по деловым или личным причинам. И мы хотим иметь возможность вернуться к культурным мероприятиям, гастрономии, гостиничному бизнесу и получить от этого удовольствие", - добавил он.

Курц считает, что эта инициатива должна быть представлена ​​к маю или июню.

По состоянию на 25 февраля, не более 4% австрийского населения были привиты от коронавируса - 200 000 человек получили обе дозы.

Накануне министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявлял, что решение о привилегиях для вакцинированных лиц будет приниматься в апреле.

Дебаты вокруг привилегий накаляются в соседней Швейцарии, где просочившийся в прессу правительственный документ указывает на поддержку схемы, которая позволит вакцинированным людям снова есть в ресторанах, посещать концерты и спортивные мероприятия.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против того, чтобы вакцинированные от коронавируса имели какие-то преимущества перед не вакцинированными.