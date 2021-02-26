Литва обещает сохранять санкции против России до деоккупации Крыма

Литва обещает сохранять санкционное давление против России, пока та полностью не прекратит незаконную оккупацию Крыма.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы к 7-й годовщине незаконной оккупации Крыма Россией, сообщает "Европейская правда".

Министерство подчеркнуло, что Литва продолжит последовательно проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

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"Мы будем стремиться сохранять санкции ЕС и другие международные санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины", - говорится в заявлении.

Литва решительно осуждает военную агрессию России против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права, подчеркнули в министерстве.

Литва призвала Россию прекратить систематическое нарушение прав человека и подавление основных свобод в Крыму, а также репрессии в отношении правозащитников, журналистов, членов гражданского общества, особенно крымских татар, и отменить запрет на деятельность Меджлиса.

"Мы призываем освободить всех незаконно заключенных граждан Украины. Мы также призываем Российскую Федерацию прекратить милитаризацию Крымского полуострова и обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно", - отметили в министерстве.

Напомним, МИД Украины в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыма.

Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе и освободить всех политзаключенных.