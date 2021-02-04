У Держдепі США назвали "Північний потік-2" загрозою трансатлантичній безпеці

Трубопровід "Північний потік-2", за яким природний газ транспортуватиметься з Росії до Німеччини через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Про це заявив журналістам на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Північний потік -2" і друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку", - сказав Прайс.

Він зазначив, що США будуть продовжувати контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

"Ми будемо відслідковувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про можливість застосування санкцій", - сказав Прайс.

Він додав, що санкції є одним з багатьох інструментів, доступних США.

США стверджують, що цей проєкт підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що США вперше сигналізували про готовність говорити про припинення своїх санкцій щодо суперечливого трубопроводу.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.