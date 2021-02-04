Лондон и Брюссель проведут новые переговоры по границе в Северной Ирландии после Brexit

Представители правительств Великобритании и ЕС встретятся на следующей неделе для обсуждения проблемных вопросов, связанных с границей между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Встреча министра правительства Великобритании Майкла Гоува и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича планируется в Лондоне.

3 февраля они провели кризисную видеовстречу с первым министром Северной Ирландии Арлин Фостер и ее заместителем Мишель О'Нейл. После нее заявили, что стороны договорились об интенсивном сотрудничестве для решения проблем с перевозкой товаров.

Перед встречей Гоув обратился к ЕС с просьбой продлить переходный период после Brexit для Северной Ирландии до 2023 года - для продуктов, посылок и медикаментов, чтобы существующие проблемы с движением товаров не обострили социальную напряженность.

Шефчович в комментарии ирландским СМИ отметил, что считает возможным решить все проблемные вопросы с движением товаров, если все аспекты "ирландского протокола" будут внедрены.

Вопрос ирландской границы обострился на прошлой неделе. Сначала напряженности добавило заявление ЕС, которое потом назвали ошибочным, о намерении контролировать экспорт вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

В последующие дни в Северной Ирландии приостановили пограничные проверки товаров и временно отвели персонал из двух портов в связи с угрозами.

Напомним, по соглашению о Brexit и отдельному протоколу по Ирландии и Северной Ирландии граница между двумя частями острова остается прозрачной и после финального выхода Британии из ЕС. Чтобы избежать пограничных проверок, таможенную границу сместили в порты Северной Ирландии. Поэтому товары, едущие из Британии в Северную Ирландию и наоборот, также должны проходить контроль.

Этим компромиссом недовольны пробританские юнионисты, заявляя, что теперь фактически появилась морская граница между Северной Ирландией и Британией. В то же время его считают жизненно необходимым проирландские жители региона, не желающие жесткой границы с Республикой Ирландия.

Вопрос прозрачной границы на острове - чрезвычайно чувствителен как часть мирного соглашения, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии.