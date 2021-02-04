Вперше в Європі дипломата з Ірану ув'язнили за тероризм: відсидить 20 років

В Європі вперше відбувся суд над іранським дипломатом за звинуваченням у тероризмі - обвинувачений Ассадола Ассаді був засуджений у Бельгії до 20 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бельгійська прокуратура звинуватила дипломата Ассадолу Ассаді і трьох інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану (NCRI) в Парижі у 2018 році.

"Цей вирок показує дві речі: дипломат не має імунітету за злочинні дії... і відповідальність іранської держави за те, що могло стати кривавою бійнею", - заявив бельгійський адвокат зі сторони звинувачення Жорж-Анрі Ботье журналістам у будівлі суду в Антверпені.

Троє інших іранців були засуджені як спільники до 15, 17 і 18 років ув’язнення відповідно.

Журналісті і представників громадськості не пустили в зал суду, який посилено охоронявся поліцією і бронетехнікою, над будівлею кружляли вертольоти поліції.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану у Відні. Французькі офіційні особи заявили, що він відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана.

Тегеран неодноразово відхиляв звинувачення, називаючи їх неправдивими. Іран вважає NCRI терористичною групою.

Ассаді був заарештований під час відпустки в Німеччині і переданий Бельгії, де були заарештовані двоє його ймовірних спільників з пів кілограмами вибухової речовини TATP і детонатором.

Згідно з документами, бельгійська влада вважає, що Ассаді доставив вибухівку з Тегерана до Відня комерційним рейсом.

Франція заявила, що за змовою стоїть Міністерство розвідки Ірану, і вислала іранського дипломата. ЄС заморозив активи іранської розвідки і офіційних осіб.