Дания и Норвегия не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Органы здравоохранения в Дании и Норвегии присоединились к странам, не рекомендующим вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, считая, что пока недостаточно данных о ее действие для старших пациентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Это связано не с тем, что вакцина неэффективна для пожилых людей, а с тем, что сейчас недостаточно данных", - пояснили Камилла Столтенберг, руководитель норвежского Института общественного здоровья.

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Аналогичное решение приняли органы здравоохранения в Дании.

Перед этим рекомендовать вакцину только для людей до 65 лет решили также Швеция, Италия и Польша.

Финляндия и Эстония рекомендовали ее использование для людей в возрасте до 70 лет.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.