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Трамп відмовився свідчити у Сенаті США на процесі щодо імпічменту

П'ятниця, 5 лютого 2021, 08:52

Колишній президент США Дональд Трамп відхилив прохання демократів дати свідчення на суді у справі про імпічмент в Сенаті США наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Президент не буде давати свідчення в ході неконституційного розгляду", - сказав радник Трампа Джейсон Міллер.

У відкритому листі юристи Трампа Брюс Кастор і Девід Шон назвали цей запит "піар-ходом".

Демократ Джеймі Раскін, провідний менеджер Палати представників з імпічменту, написав листа Трампу і його адвокату, в якому запросив колишнього президента дати свідчення під присягою.

"Якщо ви відхилите це запрошення, ми залишаємо за собою всі права, включаючи право встановити в суді, що ваша відмова від свідчень підтримує негативний висновок щодо ваших дій (і бездіяльності) 6 січня 2021 року", - написав Раскін.

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

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Імпічмент Трампа
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