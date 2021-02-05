Трамп отказался давать показания в Сенате США на процессе об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп отклонил просьбу демократов дать показания на суде по делу об импичменте в Сенате США на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства", - сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

В открытом письме юристы Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон назвали этот запрос "пиар-ходом".

Демократ Джейми Раскин, ведущий менеджер Палаты представителей по импичменту, написал письмо республиканцу Трампу и его адвокату, в котором пригласил бывшего президента, который покинул свой пост 20 января, дать показания под присягой.

"Если вы отклоните это приглашение, мы оставляем за собой все права, включая право установить в суде, что ваш отказ от дачи свидетельских показаний поддерживает отрицательный вывод относительно ваших действий (и бездействия) 6 января 2021 года", - написал Раскин.

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

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