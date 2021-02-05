Компания Johnson & Johnson подала свою вакцину на утверждение в США

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson подала свою вакцину на утверждение для экстренного использования американскому регулятору FDA.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

На прошлой неделе компания заявила, что клинические испытания показали эффективность вакцины в 66% случаев для предотвращения развития средних и тяжелых симптомов COVID-19 и 85% случаев - для предотвращения тяжелого течения заболевания. Среди волонтеров, которые получили дозу настоящей вакцины, не было случаев госпитализации или смерти в результате заражения коронавирусом - включая волонтеров из Южной Африки.

Читайте также В Еврокомиссии признали, что недооценили возможные проблемы с поставками вакцин

Если вакцину признают безопасной, это будет третья вакцина, получившая разрешение на использование в США.

В компании заявили, что готовы предоставить первые дозы сразу же после предоставления разрешения, но не уточнили, сколько именно.

С вакциной Johnson & Johnson ожидают меньше логистических проблем - она ​​не требует экстремально низких температур для хранения, а для защиты достаточно одной дозы.

Напомним, в настоящее время в Штатах используют вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 8% жителей Соединенных Штатов.