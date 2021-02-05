Германия пригрозила ответом, если Россия не передумает высылать дипломатов

Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал ответ России, если та не пересмотрит свое решение о высылке европейских дипломатов якобы за участие в акциях протеста в защиту Навального.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Германии в пятницу вечером, сообщает "Европейская правда".

Маас считает, что решение России выслать трех дипломатов ЕС, в том числе сотрудника немецкого посольства в Москве, является неоправданным и еще больше ухудшает отношения с Европой.

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Он пояснил, что немецкий дипломат законно узнал о событиях на месте - как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

"Если Россия не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", - заявил министр иностранных дел Германии.

Как сообщала "Европейская правда", РФ решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

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РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС осудил решение России выслать трех европейских дипломатов.

Примечательно, что на пресс-конференции Боррель говорил больше о Кубе, чем о Навальном.