Нідерланди заморозили усиновлення дітей з-за кордону після того, як урядова комісія виявила, що деякі діти були викрадені або куплені у їх біологічних батьків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Комісія була створена під тиском зростаючого числа дорослих прийомних дітей, які почали досліджувати своє коріння і часто виявляли, що їхні документи про народження були підроблені або загублені, або що їх усиновлення було незаконним.

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Комісія розслідувала усиновлення в Бангладеш, Бразилії, Колумбії, Індонезії та Шрі-Ланці, які відбулися з 1967 по 1998 рік.

Батьки у Нідерландах всиновили близько 40 000 дітей з 80 країн за попередні пів століття. В останні роки ця практика скоротилася: в 2019 році було усиновлено всього 145 дітей.

У деяких з найбільш складних випадків було виявлено, що усиновлені через посередників діти були викрадені або куплені під примусом у своїх біологічних батьків.

Міністр з правового захисту Сандер Деккер заявив в понеділок, що, незважаючи на недавні реформи, в деяких зарубіжних країнах "занадто багато залишається поза полем нашого зору".

"Я розумію, що це буде болісно для деяких людей, але давайте не будемо забувати причину цього рішення: припиняючи усиновлення, ми захищаємо дітей і їх біологічних батьків", - сказав він.

Він зазначив, що наступний уряд повинен буде вирішити, чи можна розробити систему іноземного усиновлення, яка не була б вразливою для таких зловживань.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте подав у відставку минулого місяця через податковий скандал і зараз працюю у тимчасовій ролі до виборів, які відбудуться в березні.

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