Нидерланды заморозили усыновление детей из-за границы после того, как правительственная комиссия обнаружила, что некоторые дети были похищены или куплены у их биологических родителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Комиссия была создана под давлением растущего числа взрослых приемных детей, которые начали исследовать свои корни и часто обнаруживали, что их документы о рождении были подделаны или утеряны, или их усыновление было незаконным.

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Комиссия расследовала усыновления в Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Индонезии и Шри-Ланке, которые произошли с 1967 по 1998 год.

Родители в Нидерландах усыновили около 40 000 детей из 80 стран за предыдущие полвека. В последние годы эта практика сократилась: в 2019 году было усыновлено всего 145 детей.

В некоторых из наиболее сложных случаев было выявлено, что усыновленные через посредников дети были похищены или куплены под принуждением в своих биологических родителей.

Министр по правовой защите Сандер Деккер заявил в понедельник, что, несмотря на недавние реформы, в некоторых зарубежных странах "слишком много остается вне поля нашего зрения".

"Я понимаю, что это будет болезненно для некоторых людей, но давайте не будем забывать причину этого решения: прекращая усыновление, мы защищаем детей и их биологических родителей", - сказал он.

Он отметил, что следующее правительство должно будет решить, можно разработать систему иностранного усыновления, которая не была бы уязвимой для таких злоупотреблений.

Правительство премьер-министра Марка Рютте подал в отставку в прошлом месяце из-за налогового скандала и сейчас работаю во временной роли до выборов, которые состоятся в марте.