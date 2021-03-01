Угорщина у "паспортах вакцинації" не вказуватиме тип препарату

У національному сертифікаті про вакцинацію в Угорщині не буде вказано, який тип вакцини отримала людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На вихідних у постанові уряду було змінено частину тексту, яка передбачала передачу даних про здоров'я до відповідних органів, щоб виключити інформацію про тип використаної вакцини.

Це питання особливо гостро стоїть в Угорщині, яка є єдиною країною ЄС, яка робить щеплення російською вакциною "Спутник V" і китайською "Sinopharm". Обидві ці вакцини не отримували дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Наразі в ЄС схвалено три вакцини, які виробляють компанії Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

У неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що йому зробили щеплення китайською вакциною.

Поки не зрозуміло, чи буде загальний сертифікат про вакцинацію на рівні ЄС і коли він буде, що залишає питання про те, як громадяни Угорщини зможуть підтвердити тип вакцини, яку вони отримали.

Минулого тижня в офісі прем'єра заявили, що Угорщина не дозволить приватним клінікам проводити вакцинацію від коронавірусу і громадянам доведеться чекати своєї черги, визначеної національним планом вакцинації.