Венгрия в "паспортах вакцинации" не будет указывать тип препарата

В национальном сертификате о вакцинации Венгрии не будет указано, какой тип вакцины был получен человеком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На выходных в постановлении правительства была изменена часть текста, которая предусматривала передачу данных о здоровье в соответствующие органы, чтобы исключить информацию о типе используемой вакцины.

Этот вопрос особенно остро стоит в Венгрии, которая является единственной страной ЕС, делающей прививки российской вакциной "Спутник V" и китайской "Sinopharm". Обе эти вакцины не получали разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

В ЕС пока одобрены три вакцины, которые производятся компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что ему сделали прививку китайской вакциной.

В настоящее время неясно, будет ли общий сертификат на уровне ЕС и когда он будет, что оставляет вопросы о том, как граждане Венгрии смогут подтвердить тип вакцины, которую они получили.