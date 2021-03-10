В Іспанії йдуть перемовини про можливе виробництво російського "Спутника" - ЗМІ

В Іспанії вже йдуть перемовини про потенційне виробництво російської вакцини від коронавірусу "Спутник", попри те, що офіційно про це не кажуть.

Про це повідомляє EL PAÍS з посиланням на джерела з Міністерства охорони здоров’я.

За їхньою інформацією, перемовини про це вже йдуть між декількома компаніями, які мають необхідні потужності, та іспанським регулятором - Агентством з лікарських препаратів та виробів медичного призначення (AEMPS).

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Днями глава Російського фонду прямих інвестицій Кирилл Дмитрієв раніше заявив, що його організація уклала угоди з виробничими потужностями в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині на виготовлення вакцини.

Речниця МОЗ, втім, запевнила, що їй невідомо про якісь укладені контракти . За її словами, у будь-якому разі спершу для цього буде необхідний дозвіл регулятора.

На цей час в Іспанії виготовляють дві із затверджених у ЄС вакцин від коронавірусу - Moderna та AstraZeneca. Також планується виробляти дві вакцини, які скоро можуть отримати затвердження - Janssen та Novavax.

Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій, який володіє патентом на вакцину, і швейцарська компанія Adienne Pharma & Biotech, яка базується у Ломбардії.

В уряді Італії заявили, що не знали про цей контракт.

У Франції заявили, що жодна компанія не підписувала контракт з Росією на виробництво вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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