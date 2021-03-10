В Испании идут переговоры о возможном производстве российского "Спутника" - СМИ

В Испании уже идут переговоры о потенциальном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник", несмотря на то, что официально об этом не говорят.

Об этом сообщает EL PAÍS со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения.

По их информации, переговоры об этом уже идут между несколькими компаниями, которые имеют необходимые мощности, и испанским регулятором - Агентством по лекарственным препаратам и изделям медицинского назначения (AEMPS).

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На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что его организация заключила соглашения с производственными мощностями в Италии, Испании, Франции и Германии на изготовление вакцины.

Спикер МОЗ Испании заверила, что ей неизвестно о каких-то заключенных контрактах. По ее словам, в любом случае сначала для этого необходимо разрешение регулятора.

В настоящее время в Испании изготавливают две из утвержденных в ЕС вакцин от коронавируса - Moderna и AstraZeneca. Также планируется производить две вакцины, которые скоро могут получить утверждение - Janssen и Novavax.

Как сообщалось, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций, который обладает патентом на вакцину, и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, которая базируется в Ломбардии.

В правительстве Италии заявили, что не знали об этом контракте.

Во Франции заявили, что ни одна компания не подписывала контракт с Россией на производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

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