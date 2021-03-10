Кризис в Армении: начальник Генштаба обжалует свое увольнение в суде

Уволенный премьером начальник Генштаба, который требовал отставки правительства, обжалует решение о своем увольнении с должности в суде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

В обращении 10 марта Оник Гаспарян заявил, что считает весь процесс его отстранения от должности неконституционным, как и аргументацию в сегодняшнем заявлении премьера Никола Пашиняна, и обращается в Административный суд "для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права" .

Он добавил, что до сих пор считает лучшим выходом из политического кризиса отставку премьера и досрочные парламентские выборы.

Между тем премьер Никол Пашинян внес президенту предложение о назначении новым начальником Генштаба Артака Давтяна. Он уже занимал эту должность с мая 2018 по июнь 2020 года, его преемником стал Оник Гаспарян.

Напомним, политический кризис в Армении обострилась 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент Армении Армен Саркисян дважды отказался подписывать указ о его увольнении.

9 марта Пашинян заявил, что Гаспарян должен считаться уволенным с должности, потому что президент не подписал проект указа в сроки, установленные законом, и не обратился в Конституционный суд.

Президент Армении после этого сообщил, что обратился в Конституционный суд относительно конституционности закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" с 2017 года из-за проблем, которые проявились на фоне конфликта между Генштабом и премьером.

"Решение КС по этому вопросу может серьезно повлиять на уже принятые решения и на последующие процессы, касающиеся этой ситуации, в контексте толкования и применения закона", - отметил Армен Саркисян.

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