Меркель ожидает, что тяжелая фаза эпидемии в Германии затянется до июля

Ситуация с коронавирусом в Германии будет оставаться тяжелой как минимум до июля, считает канцлер Ангела Меркель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом Меркель сказала в среду в ходе видеоконференции.

Глава немецкого правительства заявила, что ситуация с коронавирусом в Германии будет оставаться напряженной до лета.

"Это еще три или четыре тяжелых месяца: март, апрель, май, июнь", - сказала она.

Затем, по оценке Меркель, станет очевидным влияние вакцинации в Германии.

"Тогда будет намного лучше, но сейчас каждый день тяжелый", - признала канцлер.

По ее словам, весна "облегчит" некоторые вещи, но в это время года будут больше ощущаться ограничения.

В Германии с 8 марта снова открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы.

Остальные магазины, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.