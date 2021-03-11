Кабмин готовится к подписанию соглашения об открытом небе с ЕС

Правительство планирует уполномочить министра инфраструктуры Владислава Криклия на подписание соглашения с ЕС о совместном авиапространстве.

Соответствующий проект вынесен на заседание Правительственного комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, культуры, молодежи, спорта и информационной политики, сообщает "Европейская правда".

"О предоставлении полномочий В. Криклию на подписание Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве", - говорится в проект распоряжения президента, вынесенном на заседание.

Источники отмечают, что вынесение документа о полномочиях Криклия на правительственный комитет еще не гарантирует его одобрение – вероятно, проект будет направлен на техническую доработку.

"Это скорее технический процесс", - пояснил источник ЕП.

Вместе с тем в ЕС еще нет технической готовности к подписанию соглашения.

"Это не означает технической готовности ЕС к подписанию - процесс продолжается, со стороны ЕС изменений нет", - отметил источник.

Сейчас есть политическая готовность ЕС к подписанию, но согласование документа странами-членами (по сути, Испанией) продолжается, несмотря на попытки Брюсселя ускорить этот процесс.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно быть подписано 11 февраля. В начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с Британией, перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве ставит целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и как следствие - снизить цены на билеты.