У Нідерландах поліцейському порізали обличчя під час перевірки у комендантську годину

Офіцер поліції в місті Гронінген на півночі Нідерландів отримав ножове поранення, коли намагався з'ясувати, чому двоє молодих людей вийшли на вулицю під час національної комендантської години, введеної через коронавірус.

Про це розповіла поліція міста, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Офіцер був доставлений в лікарню з серйозною травмою обличчя.

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Двоє молодих людей втекли після поранення поліцейського в середу ввечері. Поліція їх розшукує і звернулася до свідків.

Комендантська година в Нідерландах діє з 21:00 до 4:30 ранку. Коли вона тільки була введена, то спровокувала кількаденні заворушення наприкінці січня. Але з того часу її в основному дотримуються жителі по всій країні.

Прем'єр-міністр Марк Рютте цього тижня продовжив дію комендантської години міру до кінця місяця.

Нагадаємо, в суботу в Амстердамі понад тисячу любителів танцювальної музики вперше за рік допустили на танцпол для того, щоб провести експеримент та вивчити можливості послаблення карантину в країні.