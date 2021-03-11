В Нидерландах полицейском порезали лицо во время проверки в комендантский час

Офицер полиции в городе Гронинген на севере Нидерландов получил ножевое ранение, когда пытался выяснить, почему двое молодых людей вышли на улицу во время комендантского часа, введенного из-за коронавируса.

Об этом рассказала полиция города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Офицер был доставлен в больницу с серьезной травмой лица.

Двое молодых людей сбежали после ранения полицейского в среду вечером. Полиция их разыскивает и ищет свидетелей.

Комендантский час в Нидерландах действует с 21:00 до 4:30 утра. Когда он только был введен, то спровоцировал многодневные беспорядки в конце января. Но с тех пор его в основном соблюдают по всей стране.

Премьер-министр Марк Рютте на этой неделе продлил действие комендантского часа по крайней мере до конца месяца.

Напомним, в субботу в Амстердаме более тысячи любителей танцевальной музыки впервые за год допустили на танцпол, чтобы провести эксперимент и изучить возможности ослабления карантина в стране.