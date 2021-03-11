Регулятор ЕС не видит причин останавливать использования вакцины AstraZeneca

Регулятор ЕС считает, что преимущества вакцинации больше, чем возможные риски, и использование вакцины можно продолжать.

Об этом говорится в заявлении Европейского медицинского агентства, сообщает "Европейская правда".

ЕМА отмечает, что знает о решении Дании приостановить использование вакцины AstraZeneca после нескольких случаев развития тромбов у вакцинированных людей, включая один летальным исходом.

"Сейчас нет указаний, что к этим состояниям привели прививки, они не входят в перечень возможных побочных эффектов. Позиция комитета ЕМА по оценке рисков (PRAC) - что преимущества вакцинации остаются большими, чем риски, и использование вакцины может продолжиться и в то время, пока продолжается исследование случаев развития тромбов ", - говорится в сообщении.

Комитет по оценке рисков уже изучает данные обо всех случаях, связанных с формированием тромбов у людей, которые ранее получили прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.

"Количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом. На 10 марта 2021 года поступили 30 сообщений о тромбоэмболических ситуациях среди около 5 млн человек, привитых вакциной AstraZeneca в странах Европейской экономической зоны", - отмечает регулятор.

Как сообщалось, 11 марта Дания, а следом за ней Норвегия объявили о приостановлении использования вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых людей в Дании вскоре после вакцинации AstraZeneca развились тромбы. Впрочем, пока неизвестно, является ли это побочным эффектом прививки.

Ранее Австрия, а за ней Эстония приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

Регулятор ЕС пришел к выводу, что вакцина не была причиной смерти привитой женщины.