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Глава МОЗ Німеччини не бачить підстав зупиняти використання вакцини AstraZeneca 

П'ятниця, 12 березня 2021, 15:54

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан сказав, що не бачить причин зупиняти вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca, як це зробили низка країн ЄС після повідомлень з Данії про випадки утворення тромбів у кількох вакцинованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Єнс Шпан наголосив, що зараз немає доказів збільшення ризику утворення тромбів у зв’язку з щепленням вакциною AstraZeneca.

"Мені прикро, що деякі країни ЄС призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. З наявної інформації, переваги вакцинації зараз значно більші, ніж ризики", - сказав він, додавши, що у Німеччині серйозно ставляться до можливих побічних ефектів. 

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і до завершення розслідування випадків утворення тромбів, про які повідомила Данія. 

EMA зазначає, що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом. 

Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс сказала, що вакцина AstraZeneca "настільки ж хороша, як і інші використовувані вакцини". 

"Ми переглядали дані про випадки смерті (пацієнтів, які невдовзі перед тим отримали щеплення - ред.). На сьогодні не відомо про випадки, коли доведено, що смерть була спричинена вакцинацією", - зазначила вона.  

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