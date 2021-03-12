Глава МОЗ Німеччини не бачить підстав зупиняти використання вакцини AstraZeneca 

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан сказав, що не бачить причин зупиняти вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca, як це зробили низка країн ЄС після повідомлень з Данії про випадки утворення тромбів у кількох вакцинованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Єнс Шпан наголосив, що зараз немає доказів збільшення ризику утворення тромбів у зв’язку з щепленням вакциною AstraZeneca.

"Мені прикро, що деякі країни ЄС призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. З наявної інформації, переваги вакцинації зараз значно більші, ніж ризики", - сказав він, додавши, що у Німеччині серйозно ставляться до можливих побічних ефектів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і до завершення розслідування випадків утворення тромбів, про які повідомила Данія.

EMA зазначає, що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс сказала, що вакцина AstraZeneca "настільки ж хороша, як і інші використовувані вакцини".

"Ми переглядали дані про випадки смерті (пацієнтів, які невдовзі перед тим отримали щеплення - ред.). На сьогодні не відомо про випадки, коли доведено, що смерть була спричинена вакцинацією", - зазначила вона.