Глава Минздрава Германии не видит оснований останавливать использование вакцины AstraZeneca
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что не видит причин останавливать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, как это сделали ряд стран ЕС после сообщений из Дании о случаях образования тромбов у нескольких вакцинированных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Йенс Шпан подчеркнул, что сейчас нет доказательств увеличения риска образования тромбов в связи с прививкой вакциной AstraZeneca.
"Мне жаль, что некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. По имеющейся информации, преимущества вакцинации сейчас значительно больше, чем риски", - сказал он, добавив, что в Германии серьезно относятся к возможным побочным эффектам.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.
EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что вакцина AstraZeneca "столь же хороша, как и другие используемые вакцины".
"Мы обращались данные о случаях смерти (пациентов, незадолго до того сделавших прививки. - Ред.). На сегодняшний день не известно о случаях, когда доказано, что смерть была вызвана вакцинацией", - отметила она.