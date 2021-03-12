Болгарія зупинила щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Болгарії наказав призупинити імунізацію населення вакциною AstraZeneca до тих пір, поки Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не відкине всі сумніви щодо безпечності препарату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.bg.

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Болгарський прем’єр прийняв таке рішення після того, як кілька інших європейських країн або призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca в якості запобіжного заходу, або заборонили використання певної партії після утворення тромбів у деяких людей, які отримали укол.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати, у той час як ведеться розслідування випадків утворення тромбів, які спонукали кілька європейських країн призупинити використання вакцини.

EMA повідомила, що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

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На 10 березня 2021 року надійшли 30 повідомлень про тромбоемболічні ситуації серед близько 5 мільйонів людей, щеплених вакциною AstraZeneca у країнах Європейської економічної зони

Раніше Австрія, а слідом за нею Естонія призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

Регулятор ЄС дійшов висновку, що вакцина не була причиною смерті щепленої жінки.