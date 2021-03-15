Президенту ПАРЄ перед його візитом в Москву нагадали про "приниження Борреля"
Віцепрезидент ПАРЄ, народний депутат Олександр Мережко застеріг президента ПАРЄ Хендріка Дамса від репутаційнихз ризиків напередодні його візиту до Москви.
Про це Мережко сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
За словами Мережка, цей візит здійснюється на запрошення російської сторони, яка "використовує прагнення чиновників Ради Європи хоч якимось чином прорвати інформаційну блокаду, викликану Covid-19, часто на шкоду і без того зруйнованого авторитету Ради Європи і його Асамблеї".
"Як відомо, восени минулого року росіяни так само наполегливо затягували до себе генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич і власне Хендріка Дамса, який дуже хотів, проте не зміг здійснити візит до Москви саме з огляду на коронавірус. Важливо відзначити, що на цей раз українська сторона, як і напередодні візиту генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, довела до пана Дамса сигнали про репутаційні ризики візиту у відповідь. Я впевнений, що в європейському істеблішменті ще свіжі спогади про приниження Жозепа Бореля під час недавнього візиту в Росію", - сказав політик.
Мережко розраховує, що голова ПАРЄ Хендрік Дамс під час свого візиту в Москву зможе підняти питання окупованого Криму, російської військової присутності на Донбасі і справи збиття MH17.
"У пана Дамса широке коло питань, яке він може підняти під час переговорів з росіянами: повернення Україні тимчасово окупованого Криму, взаємодія з міжнародним слідством у справі про збитий російськими військовими літаку Малазійських авіаліній MH17, виведення російських військ зі сходу України, звільнення українських заручників і політв'язнів, в тому числі активістів кримськотатарського народу.
Чи скористається пан Дамс можливістю задати ці питання перед "російськими партнерами"? Чекати відповіді недовго", - сказав український депутат.
Хендрік Дамс відвідає Москву з візитом 15-16 березня.
Нагадаємо, у день візиту Борреля Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.
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