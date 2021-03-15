Италия присоединилась к временному запрету вакцины AstraZeneca

Итальянское агентство по медикаментов Aifa решило ввести временный запрет на использование вакцины AstraZeneca на всей территории страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.it, такая мера введена до принятия завершения расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о рисках создания тромбов в результате вакцинации.

Напомним, в воскресенье региональное правительство Пьемонта прекратил использование партии вакцины AstraZeneca из-за смерти после вакцинации 57-летнего учителя музыки Сандро Тогнатти. Было изъято 393 600 ампул AstraZeneca.

В итальянском правительстве сначала заявляли, что связь между смертью и вакцинацией не является доказанной и AstraZeneca продолжат использовать. Впрочем, этот случай стал мощным ударом по имиджу вакцины AstraZeneca, став препятствием для правительственной кампании по популяризации прививки.

Напомним, в понедельник 15 марта Германия временно остановила использование вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Ерлиха. Эксперты Института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Впоследствии аналогичный запрет - но только на один день - ввела и Франция.

Зато Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и во время расследования, и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.