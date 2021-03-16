Розробник "Спутника V" вже рахує, скільки вакцини вироблятиме в Італії

Директор центру імені Гамалеї, який розробив російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", вважає, що виробництво вакцини в Італії до травня може досягти 10 млн доз на місяць.

Про це Александр Гінзбург заявив у вівторок в ході онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"На території Італійської республіки налагоджується виробництво, причому в дуже великих масштабах..., десь до травня місяця йдеться про те, що буде виробництво випускати до 10 млн доз на місяць", - сказав він

Гінзбург зазначив, що на початкових стадіях перебувають переговори з адаптації виробництва препарату та в інших країнах Євросоюзу, таких як Німеччина і Франція.

Раніше глава департаменту Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) з питань загроз здоров'ю і стратегії вакцинації Марко Кавалері повідомив, що ЕМА може схвалити російську вакцину "Спутник V" не раніше травня.

4 березня стало відомо, що агентство EMA почало експертизу вакцини "Спутник V", що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС

14 березня агентство Reuters повідомило, що уряди Європейського Союзу розглядають можливість початку переговорів з розробниками російської вакцини "Спутник V".

За даними агентства, Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Спутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech.

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